06 Mayıs 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim milli yıldızı istiyor! Hedefteki isim...

Terim'in gözü milli yıldızda! Hedefteki isim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

Gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başlayan 'da , gözünü milli yıldızı istediği iddia edildi. İşte detaylar...

Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına hız veren 'da 'in milli oyuncuyu istediği öne sürüldü.

İspanyol basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre tecrübeli teknik adam, defans hattını güçlendirmek için hem sağ bek hem de stoperde oynayabilen 'ü gözüne kestirdi.

Sassuolo'da bu sezon başarılı bir performans sergileyen milli futbolcunun güncel piyasa değerinin 5 milyon Euro olduğuna vurgu yapılırken, sarı-kırmızılı takımın 21 yaşındaki genç oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı kaydedildi.

Sezon başında Rapid Wien'den İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer olan Mert Müldür'ün kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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