08 Mayıs 2020, Cuma

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Galatasaray taarruza geçti! 6 imza birden

Hazırlık kamplarında tam kadro çalışamamanın sıkıntısını yaşayan Galatasaray, 'yoğurdu üfleyerek yedi'. Sarı-kırmızılılar sezon sonu boşa çıkacak olan yıldızlarla şimdiden anlaşma sağladı. Düğmeye erken basan Cimbom 6 isme imza attıracak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 02:04 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 06:39
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Galatasaray taarruza geçti! 6 imza birden

Galatasaray, son yıllarda önemli transferlerini hep son dakikaya bıraktığı gerekçesiyle çok eleştiriliyordu. Hatta gelen futbolcuların uyum sağlayamaması nedeniyle takım birçok kez ocak ayında yeniden kuruldu.

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Galatasaray taarruza geçti! 6 imza birden

Bu sezon başında bile Falcao, Lemina ve Andone gibi yıldızlar yaz transfer döneminin son gününde takıma dahil oldu.

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Galatasaray taarruza geçti! 6 imza birden

Sezon içerisinde takım iskeletinde bulunan isimlerin, sezon başında kamplara katılamaması da takımı olumsuz yönde çok etkiliyordu.

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Galatasaray taarruza geçti! 6 imza birden

Teknik direktör Fatih Terim, sezonun ilk yarısındaki maçlardan sonra bu sıkıntıdan bahsediyor ve "FFP yüzünden transfer yapamıyoruz. Gelenler de son güne kaldığı için beraber çalışamadık" açıklamasında bulunmuştu.

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Galatasaray taarruza geçti! 6 imza birden

Yönetim hem yaşlı futbolcu transfer etmemek hem bonservise para vermeden takımın kalitesini korumak hem de sezon başında tam kadro çalışmak için bu kez elini çabuk tuttu.

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