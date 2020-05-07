07 Mayıs 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu

G.Saray'dan Mustafa Cengiz açıklaması
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 Giriş Tarihi: 07.05.2020

Sağlık problemleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Başkanı , bugün sabah saatlerinde ameliyat oldu. 10 saat süren operasyonun başarılı geçtiği ve Başkan Cengiz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kulübü, salı günü yaptığı açıklamada, Başkan 'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon geçireceğini duyurmuştu. Bu sabah saat 09.00'da da ameliyata alınan Başkan Mustafa Cengiz'in, 10 saat süren operasyon sonrası durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Bu arada Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da hastanede hazır bulundu.

G.SARAY'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

Öte yandan, Mustafa Cengiz'in ameliyat sonrası durumu hakkında sarı kırmızılı kulüpten de açıklama yayınlandı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bugün geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır."

G.Saray'dan flaş açıklama! Mustafa Cengiz... haberin devamı

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