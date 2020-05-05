05 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'dan flaş Mustafa Cengiz açıklaması! Operasyon...

G.Saray'dan flaş açıklama! Mustafa Cengiz...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 Giriş Tarihi: 05.05.2020

Son dakika gelişmesi... Kulübü, hesabından bir açıklama yayınlayarak, başkan 'in sağlık sorunları nedeniyle operasyon zorunluluğu doğduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Başkanı , halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden taburcu olan ve günlerini evde geçiren Cengiz için, sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

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