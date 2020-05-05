Son dakika: Galatasaray'dan flaş Mustafa Cengiz açıklaması! Operasyon...

Son dakika gelişmesi... Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle operasyon zorunluluğu doğduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden taburcu olan ve günlerini evde geçiren Cengiz için, sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

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