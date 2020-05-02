02 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Mert Çetin: Çok özledim

Mert Çetin: Çok özledim
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.05.2020

'in devre arasında ilgi gösterdiği, gelecek sezon için de kadroda görmek istediği , karantina günleri hakkında konuştu.

Roma'da forma giyen genç oyuncu Corriere Dello Sport'a, "Türkiye'yi özledim, ailemi ve arkadaşlarımı özledim. Umarım hiçbiri bir sorun yaşamaz. Roma'da bir arkadaşımla birlikte kalıyorum ve herkesle sürekli görüşüyorum" dedi. Mert, Roma'da devam etmek istediğini ama kulübün kararına saygı duyacağına da sözlerine ekledi.

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