06 Mayıs 2020, Çarşamba

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Galatasaray'a flaş teklif! Transferde "Diagne'yi değil onu verin"

Yaz transfer döneminde kiralık gelen Florin Andone ile yola devam etmeyecek Galatasaray'da, Falcao'nun yanına forvet takviyesi gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılılar, Watford'un genç yıldızı Luis Suarez için Diagne+para teklif etmişti. İngiliz temsilcisi sarı-kırmızılılardan flaş bir istekte bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.05.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 09:35
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Galatasaray'a flaş teklif! Transferde Diagne'yi değil onu verin

Sezon sonunda Brighton'a dönecek olan Florin Andone'yi yeniden kiralamayı planlamayan Galatasaray, Real Zaragoza'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Watford'da bulunan Luis Javier Suarez Charris'i gündemine almıştı.

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Galatasaray'a flaş teklif! Transferde Diagne'yi değil onu verin

Listesinde bulunan 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü için Cimbom, disiplinsiz hareketleriyle ön plana çıkan Süper Lig'in son gol kralı ve Şampiyonlar Ligi golcüsü Mbaye Diagne'yi teklif etmişti.

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Galatasaray'a flaş teklif! Transferde Diagne'yi değil onu verin

İKİNCİ TEKLİF KİRALAMA

Watford'un bu sezon İspanya 2. Lig ekibi Zaragoza'ya kiraladığı genç oyuncu için bir de, "Sözleşmesini uzatıp bize kiralayabilirsiniz. Satın alma opsiyonunu da ekleyebiliriz" şeklinde öneri yapılmıştı.

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Galatasaray'a flaş teklif! Transferde Diagne'yi değil onu verin

WATFORD'DAN FLAŞ TALEP!

İngiliz ekibi, kadrosunda Pedro, Gray, Deeney, Welbeck ve Penaranda gibi 5 santrforu bulundurduğu için sürpriz bir talepte bulundu.

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Galatasaray'a flaş teklif! Transferde Diagne'yi değil onu verin

Watford, golcüsü Suarez için Martin Linnes ve para teklifinin kendileri için daha uygun olacağını bildirdi. Kolombiyalı golcü için "Sözleşmesini uzatıp bize 1 yıllığına kiralayın" seçeneği de hala masada duruyor.

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