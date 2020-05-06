06 Mayıs 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Selçuk’un gözü Terim’de

Selçuk’un gözü Terim’de
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

Sezon sonunda futbolu bırakmak istemediğini açıklayan Selçuk İnan için son kararı teknik direktör verecek.

Sezon sonunda futbolu bırakmak istemediğini açıklayan Selçuk İnan için son kararı teknik direktör verecek. Sarı-kırmızılı yönetime ilk "Fedaya hazırım" çağrısını yapan oyuncu olan 35 yaşındaki futbolcunun geleceği merak konusu. Taraftarın artık bırakmasını istediği Selçuk, 1 yıl daha oynamayı hedeflediğini belirtmişti.

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