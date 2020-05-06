Selçuk’un gözü Terim’de

Sezon sonunda futbolu bırakmak istemediğini açıklayan Selçuk İnan için son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.

Sezon sonunda futbolu bırakmak istemediğini açıklayan Selçuk İnan için son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek. Sarı-kırmızılı yönetime ilk "Fedaya hazırım" çağrısını yapan oyuncu olan 35 yaşındaki futbolcunun geleceği merak konusu. Taraftarın artık bırakmasını istediği Selçuk, 1 yıl daha oynamayı hedeflediğini belirtmişti.

DİĞER