Diagne olmaz Linnes’i verin
Watford’a götürülen Diagne-Suarez takasına yanıt geldi İngiliz ekibi, Martin Linnes artı bir miktar para talep etti
Sezon sonunda Brighton'a dönecek olan Florin Andone'un yerine Falcao'ya yedek bir forvet arayan Galatasaray, Watford'lu Luis Suarez'i gündemine almıştı. Zaragoza'da kiralık oynayan 23 yaşındaki santrfor için Diagne ile takas teklifi yapılmıştı. İngiliz ekibi, kadrosunda Pedro, Gray, Deeney, Welbeck ve Penaranda gibi 5 santrforu bulundurduğu için sürpriz bir talepte bulundu. Watford, golcüsü Suarez için Martin Linnes ve para teklifinin kendileri için daha uygun olacağını bildirdi. Kolombiyalı golcü için "Sözleşmesini uzatıp bize 1 yıllığına kiralayın" seçeneği de masada duruyor. İki kulüp yöneticilerinin liglerin tamamlanmasıyla transfer durumunu netleştireceği konuşuluyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde