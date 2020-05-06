Diagne olmaz Linnes’i verin

Watford’a götürülen Diagne-Suarez takasına yanıt geldi İngiliz ekibi, Martin Linnes artı bir miktar para talep etti

Sezon sonunda Brighton'a dönecek olan Florin Andone'un yerine Falcao'ya yedek bir forvet arayan Galatasaray, Watford'lu Luis Suarez'i gündemine almıştı. Zaragoza'da kiralık oynayan 23 yaşındaki santrfor için Diagne ile takas teklifi yapılmıştı. İngiliz ekibi, kadrosunda Pedro, Gray, Deeney, Welbeck ve Penaranda gibi 5 santrforu bulundurduğu için sürpriz bir talepte bulundu. Watford, golcüsü Suarez için Martin Linnes ve para teklifinin kendileri için daha uygun olacağını bildirdi. Kolombiyalı golcü için "Sözleşmesini uzatıp bize 1 yıllığına kiralayın" seçeneği de masada duruyor. İki kulüp yöneticilerinin liglerin tamamlanmasıyla transfer durumunu netleştireceği konuşuluyor.

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