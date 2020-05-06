06 Mayıs 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Diagne olmaz Linnes’i verin

Diagne olmaz Linnes’i verin
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

Watford’a götürülen Diagne-Suarez takasına yanıt geldi İngiliz ekibi, Martin Linnes artı bir miktar para talep etti

Sezon sonunda Brighton'a dönecek olan Florin Andone'un yerine Falcao'ya yedek bir forvet arayan Galatasaray, Watford'lu 'i gündemine almıştı. Zaragoza'da kiralık oynayan 23 yaşındaki santrfor için Diagne ile takas teklifi yapılmıştı. İngiliz ekibi, kadrosunda Pedro, Gray, Deeney, Welbeck ve Penaranda gibi 5 santrforu bulundurduğu için sürpriz bir talepte bulundu. Watford, golcüsü Suarez için Martin Linnes ve para teklifinin kendileri için daha uygun olacağını bildirdi. Kolombiyalı golcü için "Sözleşmesini uzatıp bize 1 yıllığına kiralayın" seçeneği de masada duruyor. İki kulüp yöneticilerinin liglerin tamamlanmasıyla transfer durumunu netleştireceği konuşuluyor.

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