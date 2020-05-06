06 Mayıs 2020, Çarşamba

GALATASARAY

İttihad’ın kaderi G.Saray’ın elinde

GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

Ocak 2019'da Garry Rodrigues'i 10 milyon 250 bin dolara S. Arabistan'ın Al İttihad takımına satan Galatasaray, 3 milyon doları tahsil edememişti.

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