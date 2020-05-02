02 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Başkan Cengiz kontrol altında

Başkan Cengiz kontrol altında
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.05.2020

Galatasaray camiasında önceki gün Mustafa Cengiz endişesi yaşandı. Herkesi korkutan Galatasaray Başkanı halsizlik şikayetiyle kaldırıldığı hastanede corona virüsü testi negatif çıktı. Herkes rahat bir nefes alırken 70 yaşındaki Cengiz'in midesinden rahatsızlık yaşadığı ve kontrol altında tutulduğu belirtildi.

Galatasaray camiasında önceki gün Mustafa Cengiz endişesi yaşandı. Herkesi korkutan Galatasaray Başkanı halsizlik şikayetiyle kaldırıldığı hastanede corona virüsü testi negatif çıktı. Herkes rahat bir nefes alırken 70 yaşındaki Cengiz'in midesinden rahatsızlık yaşadığı ve kontrol altında tutulduğu belirtildi.

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