05 Mayıs 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Falcao’dan transfer dedikodularına yanıt

Süper Lig ekibi Galatasaray'da forma giyen Kolombiyalı forvet Radamel Falcao corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle evinde geçirdiği günlerden Kolombiya futboluna kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Falcao, Türkiye'deki futbol ortamı hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 05.05.2020 21:23 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 21:50
ABONE OL
  • 1
  • 15
Falcao’dan transfer dedikodularına yanıt

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, ESPN'e bir röportaj verdi. karantina günlerinde evdeki yeni görevinden bahsen yıldız futbolcu, hakkında çıkan transfer dedikodularına da yanıt verdi. İşte Falcao'nun açıklamaları...

  • 2
  • 15
Falcao’dan transfer dedikodularına yanıt

"TÜRKÇE ÇOK ZOR

Türkiye'de dil çok zor, çok karışık. Muslera beni etkiliyor o yüzden, Türkçe konuşabiliyor. Bir kelime öğreniyorsun ancak bir şeyler öğrenmek uzun zaman alıyor. İngilizce iletişim kuruyorum.

  • 3
  • 15
Falcao’dan transfer dedikodularına yanıt

Dünyadaki birçok insanın yaşadıklarını yaşıyoruz evde. Ailemle, kızlarımla birlikte zaman geçiriyorum ki biz futbolcuların çok alışık olduğu bir şey değil bu.

  • 4
  • 15
Falcao’dan transfer dedikodularına yanıt

Şu anda her erkeğin olduğu gibi, daha önce olmayan görevlerim var ve farklı alanlarda yardımcı oluyorum.

  • 5
  • 15
Falcao’dan transfer dedikodularına yanıt

Özel bir zaman geçiriyoruz, bir şeyler paylaşıyoruz, birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Benim için mutfak ve temizlik anlamında da öğretici bir zaman oldu bu ara.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör