04 Mayıs 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Ryan Babel sessizliğini bozdu! Galatasaray'da kalıyor mu?

Yaz transfer döneminde bonservissiz olarak kadroya dahil edilen Ryan Babel, sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla beklentileri karşılayamamış ve devre arasında Ajax'a kiralanmıştı. Sezon sonunda Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak konusu olan 33 yaşındaki futbolcu, ülkesinin basınına konuştu ve çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 12:57
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Ryan Babel sessizliğini bozdu! Galatasaray'da kalıyor mu?

Daha önce Türkiye'de Beşiktaş forması da giymiş olan ve siyah-beyazlı ekipten Fulham'a transfer olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel İngiltere macerasının ardından tekrar Türkiye'ye bu kez Galatasaray'a transfer olmuştu.

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Ryan Babel sessizliğini bozdu! Galatasaray'da kalıyor mu?

Sarı-kırmızılıların bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu Galatasaray'da beklentilerin çok altında kalarak sezon sonunda kiralık olarak ülkesinin ekiplerinden Ajax'a gönderilmişti.

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Ryan Babel sessizliğini bozdu! Galatasaray'da kalıyor mu?

Sezon sonunda Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyan Babel, Hollanda basınından De Telegraaf'a açıklamalarda bulundu.

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Ryan Babel sessizliğini bozdu! Galatasaray'da kalıyor mu?

Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan 33 yaşındaki futbolcu, "Ajax ile kiralık sözleşmem sona erdiğinde Galatasaray'a geri döneceğim..."

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Ryan Babel sessizliğini bozdu! Galatasaray'da kalıyor mu?

"Ayrıca, 2021 yazında düzenlenecek EURO 2020'de formda giymek ve kadroda olmak istiyorum. Turnuvada yer alabilmek için sürekli oynamam gerekiyor. Galatasaray'da ne kadar değerli olduğumu göstereceğim."

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