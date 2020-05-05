Galatasaray'dan dev takas planı! Mbaye Diagne...
Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar almayı hedefleyen ve bu doğrultuda geniş rotasyonlu bir kadro kurmayı amaçlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sezon başında kiraladığı Florin Andone ile yola devam etmeyi düşünmeyen ve Rumen futbolcunun yerine bir golcü takviyesi yapmayı düşünen sarı-kırmızılılar, genç forvetin transferi için kadroda düşünülmeyen Mbaye Diagne'yi takasta kullanmayı planlıyor. İşte detaylar...
Galatasaray'ın listesinde bulunan Kolombiyalı golcü Luis Suarez için enteresan bir iddia Ada basınından geldi. Radio Eklipse Sports'ta yer alan ve Fotomaç'on derlediği habere göre sarı-kırmızılılar, Watford'un U23 takımının golcüsü Luis Suarez'i almak için Süper Lig'in son gol kralı ve Şampiyonlar Ligi golcüsü Mbaye Diagne'yi teklif ettiğini yazdı. İşin ilginci Galatasaray'ın bu teklifinin Watford'a, "Takım bütçesinde daralmaya gitmek zorunda olduğumuz için bu takasa girmek zorundayız" diyerek teklif yapıldığını iddia etti.
DAHA ÇOK GELİŞİR
Watford'un bu sezon İspanya 2. Lig ekibi Zaragoza'ya kiraladığı genç oyuncu için başka bir teklif daha bekletiliyor. Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı kulüpte daha çok gelişeceği düşüncesiyle Watford'a "Sözleşmesini uzatıp bize kiralayabilirsiniz. Satın alma opsiyonunu da ekleyebiliriz" şeklinde öneri yapılabileceği de öğrenildi. Bu sezon İspanya La Liga 2'de 29 karşılaşmaya çıkan Suarez, 17 gol atıp, 3 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.
Bu sezon İspanya La Liga 2'de 29 karşılaşmaya çıkan Suarez, 17 gol atıp, 3 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.
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