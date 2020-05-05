05 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'dan dev takas planı! Mbaye Diagne...

Galatasaray'dan dev takas planı! Mbaye Diagne...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.05.2020

Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar almayı hedefleyen ve bu doğrultuda geniş rotasyonlu bir kadro kurmayı amaçlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sezon başında kiraladığı Florin Andone ile yola devam etmeyi düşünmeyen ve Rumen futbolcunun yerine bir golcü takviyesi yapmayı düşünen sarı-kırmızılılar, genç forvetin transferi için kadroda düşünülmeyen Mbaye Diagne'yi takasta kullanmayı planlıyor. İşte detaylar...

Galatasaray'ın listesinde bulunan Kolombiyalı golcü için enteresan bir iddia Ada basınından geldi. Radio Eklipse Sports'ta yer alan ve Fotomaç'on derlediği habere göre sarı-kırmızılılar, Watford'un U23 takımının golcüsü Luis Suarez'i almak için Süper Lig'in son gol kralı ve Şampiyonlar Ligi golcüsü Mbaye Diagne'yi teklif ettiğini yazdı. İşin ilginci Galatasaray'ın bu teklifinin Watford'a, "Takım bütçesinde daralmaya gitmek zorunda olduğumuz için bu takasa girmek zorundayız" diyerek teklif yapıldığını iddia etti.


DAHA ÇOK GELİŞİR

Watford'un bu sezon İspanya 2. Lig ekibi Zaragoza'ya kiraladığı genç oyuncu için başka bir teklif daha bekletiliyor. Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı kulüpte daha çok gelişeceği düşüncesiyle Watford'a "Sözleşmesini uzatıp bize kiralayabilirsiniz. Satın alma opsiyonunu da ekleyebiliriz" şeklinde öneri yapılabileceği de öğrenildi. Bu sezon 2'de 29 karşılaşmaya çıkan Suarez, 17 gol atıp, 3 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu sezon İspanya La Liga 2'de 29 karşılaşmaya çıkan Suarez, 17 gol atıp, 3 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray yolunda! Belhanda'nın yerine gelecek Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray yolunda! Belhanda'nın yerine gelecek
Cimbom’a Yunan solak Cimbom’a Yunan solak
Jimmy Durmaz: Terim benden memnun Jimmy Durmaz: Terim benden memnun
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör