Galatasaray Ali Uras'ı unutmadı

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında Süper Lig'e verilen arada kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlamıştı. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, genç isimlere yönelirken Radamel Falcao'dan ise sürpriz bir öneri geldi. 34 yaşındaki yıldız golcünün Cimbom'a eski takım arkadaşını önerdiği ortaya çıktı. Peki, kim bu isim? İşte detaylar...