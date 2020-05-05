05 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Ali Uras'ı unutmadı

Galatasaray Ali Uras'ı unutmadı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 Giriş Tarihi: 05.05.2020

ekiplerinden , eski başkanlarından için vefatının sekizinci yılında anma mesajı paylaştı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, " tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alan, eski başkanlarımızdan 'ı aramızdan ayrılışının sekizinci yılında özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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