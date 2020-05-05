05 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray’a Yunan solak

Cimbom’a Yunan solak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.05.2020

basını, Olimpiakos'un sol beki Konstantinos Tsimikas'in Galatasaray'ın istediğini iddia etti. 23 yaşında, 1.79 boyundaki futbolcunun İnter, Napoli, Lazio, Torino ve 'nın da takibinde olduğu duyuruldu.

basını, Olimpiakos'un sol beki Konstantinos Tsimikas'in Galatasaray'ın istediğini iddia etti. 23 yaşında, 1.79 boyundaki futbolcunun İnter, Napoli, Lazio, Torino ve 'nın da takibinde olduğu duyuruldu. Bu sezon Yunan ekibinde 37 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü çizen Konstantinos Tsimikas'ın 2022 yılına kadar sözleşmesi var.

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