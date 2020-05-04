04 Mayıs 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Mbaye Diagne gerçeği ortaya çıktı! Teklif var mı?

Gerçek ortaya çıktı! Diagne ve teklif...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

'ın geçtiğimiz dönem devre arası transfer döneminde 'dan 13 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı , sarı-kırmızılılarda beklenilen performansı gösterememişti. Yıldız oyuncu için Senegal basını önemli bir habere imza attı. İşte detaylar...

'da konusu güç geçtikçe daha da karmaşık bir hal alıyor. Sarı kırmızılıların geçtiğimiz sezon 'dan kadrosuna dahil ettiği forvet, sezon başında temsilcisi 'a kiralanmıştı. Belçika'da da dikiş tutturamayan futbolcu için ülkesinde önemli bir haber yayınlandı.

Senegal basınında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği haber şu şekilde:

"Galatasaray'da Mbaye Diagne bilmecesi...

Galatasaray, Mbaye Diagne ile beraber büyük bir bilmecenin ortasında. Türk kulübü, Senegalli forvetten kurtulmayı umuyordu ancak beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Çünkü oyuncuya hiç bir kulüp teklif yapmıyor.

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Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bedelle satın alınan Mbaye Diagne'yi daha düşük bir fiyata satmaya razı olan sarı kırmılı kulüp, beklediği teklifi bulamadı. Oyuncudan kurtulmak isteyen Türk kulübünün kapısını kimse çalmadı. Diagne, Galatasaray'da kalmaya karar verdi. Bu, Türk kulübü için büyük bir kayıp gibi görünüyor.

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Gelinen noktada Diagne, Kasımpaşa'daki performansından çok uzak. Basında çıkan haberlere göre Galatasaray, Diagne'yi 5 milyon euroya satmaya onay verdi. Senegalli futbolcunun davranışsal sorunları, buradaki en büyük etmen olarak gözüküyor."

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