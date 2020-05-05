Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray yolunda! Belhanda'nın yerine gelecek
Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Transfere kaynak yaratmak adına Younes Belhanda'yı Araplara satmak isteyen Cimbom, Beşiktaş'ın da ilgilendiği yıldız oyuncuyu listesine aldı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Galatasaray'da yerli operasyonu sürüyor. Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt ile el sıkışan, Semih Kaya ve Arda Turan'ı da listesinde tutan Cimbom, bu isimlere Almanya'da top koşturan Yunus Mallı'yı da ekledi. Bonservisi Wolfsburg'da olan 28 yaşındaki maestro, devre arasında Union Berlin'e bedelsiz kiralanmıştı. Sezon sonu Wolfsburg'a dönecek olan Yunus'un kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor fakat şansı az olduğu için ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Bu nedenle Wolfsburg'dan transfer için kolaylık istenecek.
İLK HOCA ÇAĞIRDI
Yunus'u 13 Kasım 2015'te Katar ile yapılan hazırlık maçında A Milli Takım'a dâhil eden ilk teknik direktör Fatih Terim'di. Fotomaç'ın haberine göre, ikili arasında bu nedenle bir bağ oluştuğu ve Yunus'un sıcak baktığı kaydedildi. Yıllık 3 milyon 350 bin euro net maaş ödediği Younes Belhanda'yı sezon sonunda Arap takımlarına pazarlamak isteyen Cimbom, onun boşluğunu da Yunus ile doldurmayı amaçlıyor. Sarı-kırmızılılar böylece hem maaş bütçesinde düşüş yapmayı hem de kadrodaki yerli sayısını artırma hedefine ulaşmayı planlıyor. Yunus Mallı kariyerinde 357 resmi maça çıkıp, 68 gol ve 46 asist üretti.
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