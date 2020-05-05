05 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray yolunda! Belhanda'nın yerine gelecek

Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray yolunda! Belhanda'nın yerine gelecek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.05.2020

Yaz dönemi için çalışmalarına başlayan 'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Transfere kaynak yaratmak adına Younes 'yı Araplara satmak isteyen Cimbom, 'ın da ilgilendiği yıldız oyuncuyu listesine aldı. Son dakika Galatasaray haberleri...

'da yerli operasyonu sürüyor. Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt ile el sıkışan, ve 'ı da listesinde tutan Cimbom, bu isimlere 'da top koşturan 'yı da ekledi. Bonservisi Wolfsburg'da olan 28 yaşındaki maestro, devre arasında Union Berlin'e bedelsiz kiralanmıştı. Sezon sonu Wolfsburg'a dönecek olan Yunus'un kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor fakat şansı az olduğu için ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Bu nedenle Wolfsburg'dan için kolaylık istenecek.


İLK HOCA ÇAĞIRDI

Yunus'u 13 Kasım 2015'te ile yapılan hazırlık maçında A 'a dâhil eden ilk teknik direktör 'di. Fotomaç'ın haberine göre, ikili arasında bu nedenle bir bağ oluştuğu ve Yunus'un sıcak baktığı kaydedildi. Yıllık 3 milyon 350 bin euro net maaş ödediği Younes 'yı sezon sonunda Arap takımlarına pazarlamak isteyen Cimbom, onun boşluğunu da Yunus ile doldurmayı amaçlıyor. Sarı-kırmızılılar böylece hem maaş bütçesinde düşüş yapmayı hem de kadrodaki yerli sayısını artırma hedefine ulaşmayı planlıyor. Yunus Mallı kariyerinde 357 resmi maça çıkıp, 68 gol ve 46 asist üretti.

Falcao ile ilgili flaş transfer sözleri! haberin devamı

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