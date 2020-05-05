05 Mayıs 2020, Salı

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Galatasaray geleceğini emanet edecek! Transferde Falcao detayı

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında Süper Lig'e verilen arada kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlamıştı. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, genç isimlere yönelirken Radamel Falcao'dan ise sürpriz bir öneri geldi. 34 yaşındaki yıldız golcünün Cimbom'a eski takım arkadaşını önerdiği ortaya çıktı. Peki, kim bu isim? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.05.2020 10:01
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Galatasaray geleceğini emanet edecek! Transferde Falcao detayı

Galatasaray önümüzdeki sezonun transferlerini; hedefleri ve prensipleri doğrultusunda gerçekleştirmek için bir önemli adım daha attı.

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Galatasaray geleceğini emanet edecek! Transferde Falcao detayı

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim, Radamel Falcao'nun olumlu görüş bildirdiği 20 yaşındaki Mali asıllı Fransız santrfor Moussa Sylla için hareket geçti.

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Galatasaray geleceğini emanet edecek! Transferde Falcao detayı

Falcao'nun yönetim ile yaptığı görüşmede Sylla için "Beraber oynadık ve iyi uyum sağladık. Çok potansiyelli bir oyuncu. Alınırsa takım için faydalı olur" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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Galatasaray geleceğini emanet edecek! Transferde Falcao detayı

Monaco ile olan sözleşmesinin biticek olmasını da göz önünde tutan sarı-kırmızılı kurmaylar genç santrfor Moussa Sylla'nın menajeri ile hemen iletişime geçtiler.

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Galatasaray geleceğini emanet edecek! Transferde Falcao detayı

Oyuncunun menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.

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