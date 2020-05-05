Cevad Prekazi: Mert Hakan Belhanda'dan 10 kat daha iyi
Galatasaray'ın efsanelerinden Cevad Prekazi, sarı-kırmızılıların 10 numarası Younes Belhanda'yı topa tutarken, Cimbom'un transfer gündemindeki Mert Hakan Yandaş için ise övgü dolu sözler kullandı.
Galatasaraylı taraftarların unutamadığı isimlerin başında gelen eski futbolcu Cevad Prekazi, sarı-kırmızılıların Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'ya ağır eleştiriler yöneltti.
Radyospor'a konuşan Prekazi aynı zamanda, Galatasaray'ın bir süredir transfer gündemini meşgul eden Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'a da övgüler yağdırdı. İşte Prekazi'nin o açıklamaları:
Mert Hakan Yandaş mükemmel bir oyuncu. Galatasaray'a mutlaka çok faydası olacak. Belhanda'dan 10 kat daha iyi oyuncu. Galatasaray müthiş bir oyuncu alıyor. Belhanda ne zaman 11'de oynasa Galatasaray, 10 kişi başlıyor maça. Ne koşuyor, ne top alıyor, ne mücadele ediyor. Hep saklanıyor. Bana göre sıfır bir futbolcu. Peki nasıl Galatasaray'da oynuyor, bunu gerçekten anlamıyorum.
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