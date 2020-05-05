05 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Cevad Prekazi: Mert Hakan Belhanda'dan 10 kat daha iyi

G.Saray'ın efsanesinden flaş yorum! Mert Hakan Belhanda'dan...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 Giriş Tarihi: 05.05.2020

'ın efsanelerinden , sarı-kırmızılıların 10 numarası Younes 'yı topa tutarken, Cimbom'un gündemindeki için ise övgü dolu sözler kullandı.

Galatasaraylı taraftarların unutamadığı isimlerin başında gelen eski futbolcu , sarı-kırmızılıların Faslı orta saha oyuncusu Younes 'ya ağır eleştiriler yöneltti.

Radyospor'a konuşan Prekazi aynı zamanda, 'ın bir süredir gündemini meşgul eden Demir Grup Sivassporlu 'a da övgüler yağdırdı. İşte Prekazi'nin o açıklamaları:

Mert Hakan Yandaş mükemmel bir oyuncu. Galatasaray'a mutlaka çok faydası olacak. Belhanda'dan 10 kat daha iyi oyuncu. Galatasaray müthiş bir oyuncu alıyor. Belhanda ne zaman 11'de oynasa Galatasaray, 10 kişi başlıyor maça. Ne koşuyor, ne top alıyor, ne mücadele ediyor. Hep saklanıyor. Bana göre sıfır bir futbolcu. Peki nasıl Galatasaray'da oynuyor, bunu gerçekten anlamıyorum.

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