04 Mayıs 2020, Pazartesi

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Radamel Falcao ile ilgili flaş transfer sözleri!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da Radamel Falcao ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların yüksek maliyeti nedeniyle sezon sonunda yollarını ayrıacağı iddia edildiği Kolombiyalı dünya yıldızıyla ilgili flaş bir transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 19:32
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Radamel Falcao ile ilgili flaş transfer sözleri!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen arada transfer iddiaları adeta birbirini kovalıyor...

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Radamel Falcao ile ilgili flaş transfer sözleri!

Süper Lig için özellikle 4 büyük kulüp için transfer söylentileri çokça ortaya atılırken en dikkat çekici iddia Galatasaray'ın Monaco'dan zorlu bir süreç sonrası kadrosuna kattığı Radamel Falcao için gelmişti.

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Radamel Falcao ile ilgili flaş transfer sözleri!

Kolombiyalı yıldız golcü için Arap basınında birçok haber çıkmış, Al-Hilal çalıştırıcısı Razvan Lucescu'nun Falcao'yu kadroda görmeyi çok istediği, gerekirse Türkiye'de aldığı paranın iki katının verilmesini talep ettiği yazılmıştı.

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Radamel Falcao ile ilgili flaş transfer sözleri!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından oyuncunun menajeri Jorge Mendes yaptığı açıklamada Çıkan haberleri tabii ki ben de görüyorum. Ancak gerçekler yazıldığı gibi değil" şeklinde konuşmuştu.

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Radamel Falcao ile ilgili flaş transfer sözleri!

Portekizli menajer, "Falcao, futbol hayatı boyunca çok büyük başarılar ve çok büyük paralar kazandı. Bu kariyere ulaşan bir futbolcu için özellikle parasal anlamda fazla bir hedef kalmıyor. Radamel Falcao ve ailesinin İstanbul'da çok mutlu olduğunu biliyorum. Ayrıca Galatasaray harika bir kulüp. Üstelik Falcao'nun devam eden bir mukavelesi bulunuyor. Size şunu söyleyebilirim ki kesinlikle transfer gibi bir seçenek söz konusu değil" yorumunda bulunmuştu.

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