04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Radamel Falcao ile ilgili flaş transfer sözleri!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da Radamel Falcao ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların yüksek maliyeti nedeniyle sezon sonunda yollarını ayrıacağı iddia edildiği Kolombiyalı dünya yıldızıyla ilgili flaş bir transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...
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