04 Mayıs 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Terim işini biliyor

Terim işini biliyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden , Rumen basınına sarı-kırmızılı takıma dair anılarını anlattı. Pope, Kupası kazandıkları dönemde 'in çok büyük fark yarattığını ifade etti.

Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden , Rumen basınına sarı-kırmızılı takıma dair anılarını anlattı. Pope, Kupası kazandıkları dönemde 'in çok büyük fark yarattığını ifade etti. Digisport'a konuşan Popescu, "Hagi ve ben Galatasaray'a geldiğimizde her şeyi çok iyi şekilde idare eden bir teknik direktör vardı: "Fatih Terim." Soyunma odasında bize çok büyük öz güven ve özgürlük verdi. Soyunma odasının patronları bizdik. Fatih Terim gerçekten bir takımı nasıl idare etmesini, nasıl çalıştırması gerektiğini çok iyi bilen birisi" ifadelerini kullandı.

MÜTHİŞ BİR GÜNDÜ
Popescu, karantina günlerinde tekrar izlemek istediği 3 maçı da sıraladı. Üç maçın arasında, Galatasaray formasıyla UEFA şampiyonluğu yaşadığı sınavını da söyledi. Popescu, "UEFA finalindeki Arsenal maçında G.Saray'da tarih yazdık. Müthiş bir dayanışma, müthiş bir gündü. O günü hiç unutmayacağım" dedi.

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