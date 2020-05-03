03 Mayıs 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim raporunu sundu! Cimbom iki ismi kiralıyor

Fatih Terim raporunu sundu! Cimbom iki ismi kiralıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında liglere ara verilmiş ve Galatasaray da bu aradan faydalanarak gelecek sezonun kadro yapılanmasını şekillendirmeye başlamıştı. Teknik direktör , kadrodaki 2 oyuncu hakkında raporunu yönetime sundu. Rapora göre Cimbom iki ismi kiralık olarak yollayacak. İşte detaylar...

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından Galatasaray, yeni sezon kadro yapılanmasına şimdiden başladı. Teknik direktör 'in istekleri doğrultusunda ilerleyen planlamalarda en çok merak edilen konulardan biri de takımın genç oyuncuları Sekidika ve Ozornwafor'un durumuydu...

Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli teknik adam; gelecek sezon Ozornwafor ve Sekidika'nın Süper Lig'de 11'de oynayacakları bir kulübe kiralık verilmesini istedi.

Bilindiği gibi sezon başında takıma katılan 20 yaşındaki defans oyuncusu Valentine Ozornwafor, bu sezonu İspanyol ekibi Almeria'da kiralık olarak geçirdi. Ocak ayında gelen 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ise sarı-kırmızılı takımda 6 maça çıktı.

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