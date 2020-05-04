Kostas Mitroglou 'Kulüp tarihinin en kötü transferi' seçildi
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Marsilya'dan kiraladığı fakat beklenilen performansı gösteremediği için PSV Eindhoven'a yolladığı Kostas Mitroglou, Fransız temsilcisinin en kötü transferi olarak gösterildi.
Geçen sezonun devre arası transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak gelen Yunan golcü Kostas Mitroglou, beklentileri karşılayamadığı için yeniden Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a kiralanmıştı.
Bonservisi Fransız temsilcisi Olympique Marsilya'da bulunan tecrübeli oyuncu, kulüp tarihinin en kötü transferleri arasında gösterildi. Fransız basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde, 2017 yılının yaz transfer döneminde Benfica'dan 15 milyon Euro karşılığında Marsilya'ya gelen Mitroglou'nun ne Fransız ekibinde, ne Galatasaray'da ne de PSV Eindhoven'da başarılı olabildiği vurgulandı.
Benfica'da çıktığı 88 maçta 55 gol atarak dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncu, Marsilya'da ise 50 maçta yalnızca 16 kez ağları sarsabildi. Haberde, Yunan futbolcunun, PSG ile yarışan Marsilya'nın seviyesine çıkamadığı ifade edildi. Ayrıca, "Galatasaray'a kiralanarak hava değişimi yaşaması istenen Mitroglou, sarı-kırmızılı takımı da ikna edemedi" denildi.
32 yaşındaki futbolcunun Marsilya'ya 15 milyon Euro'ya geldiği ve bir sonraki satıştan karının yüzde 15'inin Benfica'ya verileceği hatırlatılarak, Fransız ekibinin finansal açıdan da olmak üzere en kötü transferlerinden biri yorumu yapıldı.
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