03 Mayıs 2020, Pazar

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Fatih Terim listeyi verdi! Galatasaray bombaları patlatıyor

Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Teknik direktör Fatih Terim verdiği liste sonucunda hareket eden sarı-kırmızılı yönetim, bombaları art arda patlatmaya hazırlanıyor. İşte Fatih Terim'in transfer listesi...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 17:44
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Fatih Terim listeyi verdi! Galatasaray'da bombaları patlatıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şimdiden gelecek sezonun planlamasını hazırlamaya başladı.

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Fatih Terim listeyi verdi! Galatasaray'da bombaları patlatıyor

Tecrübeli teknik adam gelecek sezondan itibaren takımın maliyetinin düşürülmesini ve yerli oyuncuların takviye edilmesini istedi.

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Fatih Terim listeyi verdi! Galatasaray'da bombaları patlatıyor

Bol alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda bazı oyuncularla prensip anlaşmasına varıldı.

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Fatih Terim listeyi verdi! Galatasaray'da bombaları patlatıyor

Fatih Terim'in transfer listesi de ortaya çıktı! Yerli isimlerin ağırlıklı olduğu listede sürpriz isimler var…

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Fatih Terim listeyi verdi! Galatasaray'da bombaları patlatıyor

SİVASSPOR'DAN 3 İSİM YAKIN TAKİPTE!

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe de bu iki ismin peşinde ama oyuncular Galatasaray'da forma giymek istiyor...

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