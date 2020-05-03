Fatih Terim listeyi verdi! Galatasaray bombaları patlatıyor

SİVASSPOR'DAN 3 İSİM YAKIN TAKİPTE!

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe de bu iki ismin peşinde ama oyuncular Galatasaray'da forma giymek istiyor...