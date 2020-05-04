Galatasaray'da Divan Kurulu Toplantısı ertelendi

Galatasaray'da 9 Mayıs Cumartesi günü video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanan Divan Kurulu Toplantısı'nın 23 Mayıs Cumartesi gününe ertelendiği açıklandı.

Galatasaray'da 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan Divan Kurulu ertelendi. Sarı-kırmızılıların divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona virüs salgını sebebiyle video konferans yöntemiyle düzenlenecek olan toplantının 23 Mayıs Cumartesi gününe alındığını dile getirdi.

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