Galatasaray'da 8 ayrılık sonrası transfere dev kaynak!
Galatasaray’da kiralık ve sözleşmesi bitecek olan sekiz oyuncu var... Sarı-kırmızılı takım bu 8 oyuncudan 5'nin yolları ayırıp yeni transferler için dev bir kaynak yaratmayı planlıyor.
Galatasaray sezonun tamamlanmasının ardından büyük bir değişime girecek. Kiralıklar da dahil olmak sözleşmeleri biten 8 oyuncudan 5'inin sözleşmesi yenilenmeyecek. Andone, Mariano, Nagatomo, Maicon ve Selçuk İnan ile yollar ayrılacak. Onyekuru, Seri ve Lemina'nın kalması için çaba harcanacak. Ancak anlaşma sağlanamazsa onlar için de Galatasaray defteri kapanacak. Şu durumda sadece sözleşmesi bitecek olan Donk'un kalması kesin gibi ve kalan 8 oyuncunun gitmesi halinde yaklaşık 12.5 milyon euro kulübün kasasında kalacak. Böylece yeni transferler için bir kaynak oluşacak.
8 OYUNCU DAHA GÖNDERİLECEK
Yönetim, kiralık verilen Maicon, Diagne ve Babel'in de gelecek sezon takımda olmasını istemiyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca yerli genç oyunculara yer açmak için Ahmet Çalık, Şener, Sekidika, Ozornwafor ve Emre Taşdemir'i de gelecek sezon takımda tutmayacak. Sekidika ve Ozornwafor kiralanacak, Çalık, Şener ve Emre ise satılacak.
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