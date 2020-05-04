04 Mayıs 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Erdoğan da tamam

Erdoğan da tamam
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Galatasaray, Demir Grup 'dan bir oyuncu ile daha anlaşma sağladı. Daha önce sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile el sıkışan sarı-kırmızılı yönetimin, Erdoğan Yeşilyurt ile de söz kestiği öğrenildi.

Galatasaray, Demir Grup 'dan bir oyuncu ile daha anlaşma sağladı. Daha önce sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile el sıkışan sarı-kırmızılı yönetimin, Erdoğan Yeşilyurt ile de söz kestiği öğrenildi. Sivas ile anlaşmasının sonuna gelen 26 yaşındaki kanat oyuncusunun, Galatasaray'a çok da düşünmeden 'Evet' dediği belirtildi.
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