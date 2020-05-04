Diagne'den skandal hareket! Tehdit mesajı gönderdi
Sezon başında Club Brugge'ye kiralanan ancak Belçika ekibinde gösterdiğ disiplinsiz davranışlar nedeniyle birçok kez kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, skandal hareketlerine devam ediyor. Son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Senegalli golcünün Belçika'da kaldığı evdeki kira sözleşmesinin sona ermesine rağmen evden çıkmadığı ve kendisini uyaran ev sahibine tehdit mesajları gönderdiği öğrenildi.
Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan ve burada disiplinsiz davranışlar sebebiyle birçok kez kadro dışı kalan Diagne'nin ismi yine problemle anıldı.
Belçika basınında yer alana haberlerde 28 yaşındaki futbolcunun, Belçika'da kiralık oturduğu evde kira sözleşmesi bitmesine rağmen evi terk etmediği yazıldı. Ev sahibi ile yaptığı anlaşmada en geç mart ayı sonunda evden çıkması gerektiği aktarılan futbolcunun anlaşmaya uymadığı ve belirtilen tarihte evden ayrılmadığı dile getirildi.
Bunun üzerine ev sahibinin Diagne'ye nisan sonuna kadar zaman tanıdığı ancak Senegalli forvetin buna da uymadığı ve ev sahibinin uyarılarına tehdit mesajlarıyla karşılık verdiği ifade edildi.
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