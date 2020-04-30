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GALATASARAY

Belhanda: Uzun yıllar Galatasaray'dayım

Uzun yıllar G.Saray’dayım
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 Giriş Tarihi: 30.04.2020

Gönderilmesi düşünülen Faslı oyuncu, “Kulübü, atmosferi, ligi ve şehri çok seviyorum” dedi.

İndirim yapmak için Galatasaray yönetiminden sözleşmesinin uzatılmasını isteyen Belhanda, Fransız gazeteci Manu Lonjon'a konuştu. Lonjon'un sorduğu; "Galatasaray'da geleceğini nasıl görüyorsun?" sorusuna Faslı oyuncu, " süre kendimi Galatasaray'da görüyorum. Kulübü, atmosferi, ligi, şehri, ülkeyi gerçekten çok seviyorum. Yüzde 100 Galatasaray'dayım" cevabını verdi.

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