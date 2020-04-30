30 Nisan 2020, Perşembe

GALATASARAY

Kulübeye süper üçlü

Kulübeye süper üçlü
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

, ve ’nın yerine 2012 ve 2013’te kazanılan şampiyonluklarda önemli rol oynayan Riera, Elmander ve ’ı yardımcı antrenör olarak belirledi.

G.Saray revizyon sadece transferde olmayacak. 'in yardımcı hocaları ve 'tan yeterince verim alamadığı için yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Fatih Terim'in yeni sezonda eski öğrencileri ve Elmander'in yanı sıra bu sezon sonu futbolu bırakacak olan 'ı yeni yardımcıları yapacağı öne sürüldü. Şu anda görev yapan hocalardan Levent Şahin'in ise yeni sezonda da kadroda kalacağı ortaya çıktı

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ONLAR EVLADIMIZ

'da, bu gelişmeler yaşanırken 2.Başkan Abdurrahim Albayrak, Ümit Davala ve Hasan Şaş'la yola devam ettiklerini söyleyerek, "Onlar bizim evladımız" dedi.

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