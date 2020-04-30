Kulübeye süper üçlü
Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davala’nın yerine 2012 ve 2013’te kazanılan şampiyonluklarda önemli rol oynayan Riera, Elmander ve Selçuk İnan’ı yardımcı antrenör olarak belirledi.
G.Saray yeni sezonda revizyon sadece transferde olmayacak. Fatih Terim'in yardımcı hocaları Ümit Davala ve Hasan Şaş'tan yeterince verim alamadığı için yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Fatih Terim'in yeni sezonda eski öğrencileri Albert Riera ve Elmander'in yanı sıra bu sezon sonu futbolu bırakacak olan Selçuk İnan'ı yeni yardımcıları yapacağı öne sürüldü. Şu anda görev yapan hocalardan Levent Şahin'in ise yeni sezonda da kadroda kalacağı ortaya çıktı
ONLAR EVLADIMIZ
GAlatasaray'da, bu gelişmeler yaşanırken 2.Başkan Abdurrahim Albayrak, Ümit Davala ve Hasan Şaş'la yola devam ettiklerini söyleyerek, "Onlar bizim evladımız" dedi.
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