03 Mayıs 2020, Pazar

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Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer müjdesi! Dünya yıldızı...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından yeni sezon için çalışmalara başlayan Fenerbahçe ile Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yaz transfer döneminde de birçok kez karşı karşıya gelmeye hazırlanan iki ezeli rakibin transfer listesinde yer alan dünya yıldızı futbolcudan müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 15:37
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Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer müjdesi! Dünya yıldızı...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer müjdesi! Dünya yıldızı...

Süper Lig'in iki dev kulübü, geçtiğimiz sezon Vedat Muriç, Deniz Türüç ve Mevlüt Erdinç transferlerinde karşı karşıya gelmiş ve 3 oyuncu da sarı-lacivertli takımın yolunu tutmuştu.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer müjdesi! Dünya yıldızı...

Bu sezon da Sivasspor'un yıldızları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı transfer etmek için kıyasıya bir mücadeleye giren iki ezeli rakip, bu transferler için girişimlerini sürdürürken, sarı-kırmızılı takımın Emre ve Mert Hakan ile anlaşma sağladığı ve iki oyuncuyla da sezon sonunda resmi sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer müjdesi! Dünya yıldızı...

İki takım da dört koldan oyuncu arayışlarını sürdürürken, iki dev takımın listesinde yer alan yıldız futbolcudan sevindiren bir haber geldi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer müjdesi! Dünya yıldızı...

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de forma giyen İspanyol futbolcu Pedro Rodriguez'in sözleşmesi bu sezon itibarıyla sona eriyor.

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