Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer müjdesi! Dünya yıldızı...

Bu sezon da Sivasspor'un yıldızları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı transfer etmek için kıyasıya bir mücadeleye giren iki ezeli rakip, bu transferler için girişimlerini sürdürürken, sarı-kırmızılı takımın Emre ve Mert Hakan ile anlaşma sağladığı ve iki oyuncuyla da sezon sonunda resmi sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.