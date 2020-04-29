29 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Savaş çıkar!

Savaş çıkar!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

Al Nasr'ın Belhanda'yı istemesi Hamdallah ile yaşadığı kavgayı gündeme getirdi.

Belhanda'nın Suudi Arabistan'ın Al-Nasr takımına transfer olacağı iddiaları Fas'ta büyük ses getirdi. Al-Nasr'da forma giyen Belhanda'nın vatandaşı Hamdallah ile adeta kanlı bıçaklı olduğu hatırlatıldı. Bu transfer gerçekleşirse Suudi Arabistan ekibinde ciddi sorunlar yaşanacağı iddia edildi. Belhanda ile Hamdallah'ın Gambiya maçında penaltı atışı için kavga ettiği ayrıca Mısır'daki Afrika Kupası'nı Younes Belhanda'nın, Hamdallah'la kavgası yüzünden terk ettiği hatırlatıldı.
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