03 Mayıs 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaraylı Ryan Donk transfer teklifini düşünmeden reddetti!

Donk'tan flaş hareket! Düşünmeden reddetti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

'da üstlendiği "joker" rolüyle sarı-kırmızılı taraftarların büyük sempatisini kazanan ve Luyindama'nın yokluğunda defansın bir numarası haline gelen , Feyenoord'dan kendisine gelen teklifini reddetti.

'ın ligin ikinci yarısında sergilediği iyi performansın gizli kahramanı olan 'un sarı-kırmızılı takım sevgisi tescillendi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hollandalı futbolcu ile yönetim anlaşmaya vardı.

Takvim'de yer alan habere göre kısa bir süre önce henüz anlaşma sağlanmamışken 34 yaşındaki yıldız oyuncuya 'nin güçlü ekiplerinden Feyenoord'un teklifi yaptığı öğrenildi. Galatasaraylı Donk'un ise bu teklifi düşünmeden reddettiği bildirildi.

Ryan Donk bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maça çıktı. 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

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