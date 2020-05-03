Galatasaraylı Ryan Donk transfer teklifini düşünmeden reddetti!

Galatasaray'da üstlendiği "joker" rolüyle sarı-kırmızılı taraftarların büyük sempatisini kazanan ve Luyindama'nın yokluğunda defansın bir numarası haline gelen Ryan Donk, Feyenoord'dan kendisine gelen transfer teklifini reddetti.

Galatasaray'ın ligin ikinci yarısında sergilediği iyi performansın gizli kahramanı olan Ryan Donk'un sarı-kırmızılı takım sevgisi tescillendi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hollandalı futbolcu ile yönetim anlaşmaya vardı.

Takvim'de yer alan habere göre kısa bir süre önce henüz anlaşma sağlanmamışken 34 yaşındaki yıldız oyuncuya Hollanda Ligi'nin güçlü ekiplerinden Feyenoord'un transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Galatasaraylı Donk'un ise bu teklifi düşünmeden reddettiği bildirildi.

Ryan Donk bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maça çıktı. 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

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