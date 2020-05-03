Galatasaraylı Ryan Donk transfer teklifini düşünmeden reddetti!
Galatasaray'da üstlendiği "joker" rolüyle sarı-kırmızılı taraftarların büyük sempatisini kazanan ve Luyindama'nın yokluğunda defansın bir numarası haline gelen Ryan Donk, Feyenoord'dan kendisine gelen transfer teklifini reddetti.
Galatasaray'ın ligin ikinci yarısında sergilediği iyi performansın gizli kahramanı olan Ryan Donk'un sarı-kırmızılı takım sevgisi tescillendi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hollandalı futbolcu ile yönetim anlaşmaya vardı.
Takvim'de yer alan habere göre kısa bir süre önce henüz anlaşma sağlanmamışken 34 yaşındaki yıldız oyuncuya Hollanda Ligi'nin güçlü ekiplerinden Feyenoord'un transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Galatasaraylı Donk'un ise bu teklifi düşünmeden reddettiği bildirildi.
Ryan Donk bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maça çıktı. 3 gol atarken 1 de asist yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde