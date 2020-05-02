02 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray yönetimi Mustafa Cengiz'i ziyaret etti

Yönetimden Mustafa Cengiz'e moral ziyareti!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 Giriş Tarihi: 02.05.2020

Başkanı , halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden taburcu olan ve evinde istirahat eden Cengiz'i, Galatasaray yönetimi ziyaret etti.

Başkanı , geçtiğimiz günlerde halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra taburcu olan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Cengiz'i Galatasaray yönetimi evinde ziyaret etti.

Galatasaray İkinci Başkanı , resmi sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Cengiz'i ziyaret ettiklerini açıkladı.

Görüşmeye ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve başkan yardımcısı Kaan Kançal katıldı.

İşte o paylaşım:

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