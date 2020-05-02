02 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Falcao'dan mangal şov

Falcao'dan mangal şov
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 Giriş Tarihi: 02.05.2020

Corona virisü salgını nedeniyle karantinada bulunan 'ın Kolombiyalı golcü , bu kez ailesiyle birlikte barbekü yaptı.

'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği , sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyememişti. Daha sonra sahalara iyi bir dönüş yapan Kolombiyalı golcü, attığı gollerle takımını şampiyonluk potasına sokmayı başardı.

Oynadığı futbolla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen 34 yaşındaki futbolcu, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada hünerlerini mutfakta sergilemeye başladı.

BARBEKÜNÜN BAŞINA GEÇTİ

Karantina süresi boyunca eşi Lorelei Taron'a yardım eden yıldız oyuncu, bu kez mutfak önlüğünü giyerek barbekünün başına geçti.



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