Falcao'dan mangal şov

Corona virisü salgını nedeniyle karantinada bulunan Galatasaray'ın Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, bu kez ailesiyle birlikte barbekü yaptı.

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyememişti. Daha sonra sahalara iyi bir dönüş yapan Kolombiyalı golcü, attığı gollerle takımını şampiyonluk potasına sokmayı başardı.

Oynadığı futbolla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen 34 yaşındaki futbolcu, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada hünerlerini mutfakta sergilemeye başladı.

BARBEKÜNÜN BAŞINA GEÇTİ

Karantina süresi boyunca eşi Lorelei Taron'a yardım eden yıldız oyuncu, bu kez mutfak önlüğünü giyerek barbekünün başına geçti.







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