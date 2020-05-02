Flaş iddia! 'Michael Seri Galatasaray'dan gitmek istiyor'

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiliz temsilcisi Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların orta alanında kilit bir rol üstlenen Fildişi Sahilli oyuncunun kariyerine Galatasaray'da devam etmek istemediği iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın sezon başında Championship ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Michael Seri hakkında sürpriz bir iddia öne sürüldü.

İspanyol basınında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; sarı-kırmızılı takımla olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fildişi Sahilli yıldız futbolcu, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istemiyor.

Oyununun Fulham'da da kalmak istemediği ifade edilirken, Monaco'nun transfer listesinde olduğu hatırlatıldı. Galatasaray'la bu sezon 29 maça çıkan Seri, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Fildişi Sahilli futbolcunun Fulham ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

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