02 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Flaş iddia! 'Michael Seri Galatasaray'dan gitmek istiyor'

Flaş iddia! 'Sezon sonunda G.Saray'dan gitmek istiyor'
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 Giriş Tarihi: 02.05.2020

'ın yaz döneminde İngiliz temsilcisi Fulham'dan kiraladığı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların orta alanında kilit bir rol üstlenen oyuncunun kariyerine Galatasaray'da devam etmek istemediği iddia edildi. İşte detaylar...

'ın sezon başında Championship ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı hakkında sürpriz bir iddia öne sürüldü.

İspanyol basınında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; sarı-kırmızılı takımla olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istemiyor.

Oyununun Fulham'da da kalmak istemediği ifade edilirken, Monaco'nun listesinde olduğu hatırlatıldı. Galatasaray'la bu sezon 29 maça çıkan Seri, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Fildişi Sahilli futbolcunun Fulham ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

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