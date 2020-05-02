Fernando Muslera için transfer açıklaması! ''Boca Juniors...''
Fernando Muslera'nın adı transferde Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors'la anılıyordu. Uruguaylı file bekçisinin vatandaşı olan teknik direktör Martin Lasarte, Galatasaray'ın Muslera'yı asla bırakmayacağını söyledi.
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera ülkesinde de gündemde... Uruguaylı teknik direktör Martin Lasarte, ESPN kanalında yayımlanan SportsCenter programına konuk oldu. Gonzalo Quiroz'un sorularını yanıtladı. 59 yaşındaki teknik adama, yakın ilişkisi bulunan Fernando Muslera'nın Boca Juniors'a döneceği ile ilgili iddialar soruldu.
''GALATASARAY'I ASLA BIRAKMAZ''
Tecrübeli hocanın cevabı ise oldukça netti: Galatasaray'ı asla bırakmaz. Muslera'nın Türkiye'de büyük saygı gördüğünü belirten Lasarte, "Orada ne kadar sevildiğini görseniz Muslera'nın Galatasaray'dan ayrılmayacağını bilirdiniz. Beni İstanbul'da konuk ettiğinde kendisine gösterilen ilgiyi gördüğümde anladım ki oradan asla ayrılmayacak. Aktif olarak sahadan çekildikten sonra da takımına yine hizmet edeceğini biliyorum" diye konuştu.
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