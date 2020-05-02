02 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Fernando Muslera için transfer açıklaması! ''Boca Juniors...''

Vatandaşından transfer için net sözler! ''Boca Juniors...''
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.05.2020

'nın adı transferde Arjantin Ligi ekiplerinden 'la anılıyordu. Uruguaylı file bekçisinin vatandaşı olan teknik direktör Martin Lasarte, Galatasaray'ın Muslera'yı asla bırakmayacağını söyledi.

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi ülkesinde de gündemde... Uruguaylı teknik direktör Martin Lasarte, ESPN kanalında yayımlanan SportsCenter programına konuk oldu. Gonzalo Quiroz'un sorularını yanıtladı. 59 yaşındaki teknik adama, yakın ilişkisi bulunan Fernando Muslera'nın 'a döneceği ile ilgili iddialar soruldu.

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''GALATASARAY'I ASLA BIRAKMAZ''
Tecrübeli hocanın cevabı ise oldukça netti: Galatasaray'ı asla bırakmaz. Muslera'nın Türkiye'de büyük saygı gördüğünü belirten Lasarte, "Orada ne kadar sevildiğini görseniz Muslera'nın Galatasaray'dan ayrılmayacağını bilirdiniz. Beni İstanbul'da konuk ettiğinde kendisine gösterilen ilgiyi gördüğümde anladım ki oradan asla ayrılmayacak. Aktif olarak sahadan çekildikten sonra da takımına yine hizmet edeceğini biliyorum" diye konuştu.

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