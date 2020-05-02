02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Uruguay'dan Republica gazetesi, Muslera'nın Galatasaray'a önerdiği iddia edilen Facundo Pellistri için sürpriz bir iddia ortaya attı. Real Madrid'in de 18 yaşındaki kanat oyuncunun peşinde olduğunu yazdı. La Liga ekibinin Pellistri'yi alarak bir ya da iki sezon için Galatasaray'a göndereceği belirtildi. Real Madrid'in benzer bir hamleyi Ödergaard için yaptığı hatırlatıldı. Genç yeteneğin, Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasının Real Madrid için önemli bir değer olduğunun altı çizildi. (Fotomaç)
Galatasaray'ın transferini Real Madrid yapıyor!
Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde yer alan Facundo Pellistri'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Muslera'nın önerisi olan Uruguaylı futbolcu, Real Madrid aracılığıyla Cimbom’a gelecek.
Uruguay'dan Republica gazetesi, Muslera'nın Galatasaray'a önerdiği iddia edilen Facundo Pellistri için sürpriz bir iddia ortaya attı. Real Madrid'in de 18 yaşındaki kanat oyuncunun peşinde olduğunu yazdı. La Liga ekibinin Pellistri'yi alarak bir ya da iki sezon için Galatasaray'a göndereceği belirtildi. Real Madrid'in benzer bir hamleyi Ödergaard için yaptığı hatırlatıldı. Genç yeteneğin, Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasının Real Madrid için önemli bir değer olduğunun altı çizildi. (Fotomaç)
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