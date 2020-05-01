01 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

Selçuk İnan kararını verdi! "Futbolu bırakmak istemiyorum"

Selçuk İnan: Futbolu bırakmak istemiyorum
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 Giriş Tarihi: 01.05.2020

2011 yazından beri forması giyen ve sarı-kırmızılı takımda kaptanlığa kadar yükselen , sezon sonunda futbolu bırakmak istemediğini Sabah'a açıkladı. ile görüşecek tecrübeli futbolcu, bu görüşme sonrasında jübile konusunda kararını verecek.

'la sözleşmesi sezon sonunda biten 35 yaşındaki 'ın, "Yaşıtlarım hâlâ oynuyor, ben de oynamak istiyorum" çıkışı sonrası 'in bu konudaki kararı merak konusu oldu.

Sarı-kırmızılı yönetim, takımdan talep ettiği indirimi şu ana kadar kabul eden tek oyuncu olan Selçuk'un kalmasından yana görüş bildirirken tecrübeli futbolcunun durumunun Fatih Terim'le yapacağı görüşmeden sonra belli olacağı belirtildi.

1 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giyip, futbolu Galatasaray'da bırakmayı hedefleyen kaptan Selçuk'un daha sonra ise teknik heyette yer alması bekleniyor.

Selçuk, bu sezon 6'sı lig olmak üzere 10 maçta görev yaparken, skora katkı sağlayamadı.

Galatasarayda Diego Costa bombası! GALATASARAY'DA DİEGO COSTA BOMBASI!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Belhanda'dan flaş sözler! Sneijder... Belhanda'dan flaş sözler! "Sneijder..."
G.Saray'da Diego Costa bombası! G.Saray'da Diego Costa bombası!
Galatasaray'da Samba damgası! Galatasaray'da Samba damgası!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör