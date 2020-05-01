Selçuk İnan kararını verdi! "Futbolu bırakmak istemiyorum"
2011 yazından beri Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılı takımda kaptanlığa kadar yükselen Selçuk İnan, sezon sonunda futbolu bırakmak istemediğini Sabah'a açıkladı. Teknik direktör Fatih Terim ile görüşecek tecrübeli futbolcu, bu görüşme sonrasında jübile konusunda kararını verecek.
Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda biten 35 yaşındaki Selçuk İnan'ın, "Yaşıtlarım hâlâ futbol oynuyor, ben de oynamak istiyorum" çıkışı sonrası teknik direktör Fatih Terim'in bu konudaki kararı merak konusu oldu.
Sarı-kırmızılı yönetim, takımdan talep ettiği indirimi şu ana kadar kabul eden tek oyuncu olan Selçuk'un kalmasından yana görüş bildirirken tecrübeli futbolcunun durumunun Fatih Terim'le yapacağı görüşmeden sonra belli olacağı belirtildi.
1 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giyip, futbolu Galatasaray'da bırakmayı hedefleyen kaptan Selçuk'un daha sonra ise teknik heyette yer alması bekleniyor.
Selçuk, bu sezon 6'sı lig olmak üzere 10 maçta görev yaparken, skora katkı sağlayamadı.
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