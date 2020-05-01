01 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Diego Costa bombası!

Corona virüsü salgını yüzünden liglerin ertelenmesiyle Galatasaray bu arayı fırsata çevirmiş ve gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlamıştı. Bu süreçte mali zorluğa giren sarı-kırmızılılar, maaş indirimini gündemine getirmişti. Polaris Sports'tan Cimbom'a sürpriz bir öneri geldi. Şirket, Arap takımlarıyla anılan Falcao'nun yerine Diego Costa'yı getirebileceklerini Galatasaray yönetimine bildirdi.

Giriş Tarihi: 01.05.2020 01:59 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 07:04
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Galatasaray'da Diego Costa bombası!

Galatasaray ile Radamel Falcao arasında indirim görüşmeleri devam ederken Polaris Sports, sarı-kırmızılı kulübün önüne sürpriz bir isim getirdi.

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Galatasaray'da Diego Costa bombası!

Fotomaç'ın haberine göre; Dublin merkezli şirket Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Diego Costa için görüşme yapılabileceğini Galatasaray yönetimine iletti.

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Galatasaray'da Diego Costa bombası!

31 yaşındaki Costa için şu ana kadar ABD'den ve Çin'den bazı takımlarla görüştüklerini ancak İspanyol oyucunun Avrupa'nın dışına çıkmak istemediği, aynı şekilde UEFA Şampiyonlar Ligi devamlılığı olan bir takımda forma giymek istediğini aktardılar.

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Galatasaray'da Diego Costa bombası!

TRİBÜNLERİ COŞTURACAK
Galatasaray yönetimi, yeni masraf açacak bir transferi düşünmüyor. Teknik direktör Fatih Terim de daha önce "Kariyere değil geleceğe" yatırım yapacaklarını açıklamıştı.

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Galatasaray'da Diego Costa bombası!

Ancak Falcao'nun iyi bir bonservis bedeliyle ayrılması halinde bu transferin önünün açılabileceği belirtiyor. Costa'yı getirecek olan Polaris Sports'ın Kolombiyalı yıldız için de Arap takımlarıyla temas halinde olduğu belirtiliyor.

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