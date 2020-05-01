Galatasaray'da Diego Costa bombası!

31 yaşındaki Costa için şu ana kadar ABD'den ve Çin'den bazı takımlarla görüştüklerini ancak İspanyol oyucunun Avrupa'nın dışına çıkmak istemediği, aynı şekilde UEFA Şampiyonlar Ligi devamlılığı olan bir takımda forma giymek istediğini aktardılar.



