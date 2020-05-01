01 Mayıs 2020, Cuma
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Galatasaray'da Diego Costa bombası!
Corona virüsü salgını yüzünden liglerin ertelenmesiyle Galatasaray bu arayı fırsata çevirmiş ve gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlamıştı. Bu süreçte mali zorluğa giren sarı-kırmızılılar, maaş indirimini gündemine getirmişti. Polaris Sports'tan Cimbom'a sürpriz bir öneri geldi. Şirket, Arap takımlarıyla anılan Falcao'nun yerine Diego Costa'yı getirebileceklerini Galatasaray yönetimine bildirdi.
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