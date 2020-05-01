''Galatasaray’a erken geldim!''

İtalya Serie A'da Hellas Verona forması giyen Koray Günter, Galatasaray'da kendisini gösterememesinin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Türkiye'ye genç yaşta geldiğini ve yaşadığı sakatlıklarla birlikte form tutamadığını dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'ye gelmek benim için biraz erken oldu. 1-2 yıl daha başka bir kulüpte oynayıp, süreklilik bulduktan ve güçlendikten sonra Galatasaray'a gitseydim; çok daha farklı olabilirdi. Sonrasında da çok talihsiz bir sakatlık geçirdim" dedi.



AVRUPA'DA KALACAĞIM

Süper Lig'den teklifler aldığını ifade eden Koray Günter, "Şu an ilk hedefim Avrupa. Bu nedenle önümüzdeki kısa zamanki planlamamda Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. İlerleyen zamanlarda Türkiye'ye dönmeyi tabii ki çok isterim" şeklinde konuştu.

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