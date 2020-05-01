01 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

''Galatasaray’a erken geldim!''

''Galatasaray’a erken geldim!''
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

İtalya Serie A'da Hellas Verona forması giyen , Galatasaray'da kendisini gösterememesinin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Türkiye'ye genç yaşta geldiğini ve yaşadığı sakatlıklarla birlikte form tutamadığını dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'ye gelmek benim için biraz erken oldu. 1-2 yıl daha başka bir kulüpte oynayıp, süreklilik bulduktan ve güçlendikten sonra Galatasaray'a gitseydim; çok daha farklı olabilirdi. Sonrasında da çok talihsiz bir sakatlık geçirdim" dedi.

AVRUPA'DA KALACAĞIM
Süper Lig'den teklifler aldığını ifade eden , "Şu an ilk hedefim Avrupa. Bu nedenle önümüzdeki kısa zamanki planlamamda Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. İlerleyen zamanlarda Türkiye'ye dönmeyi tabii ki çok isterim" şeklinde konuştu.

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