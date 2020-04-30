Galatasaray'da Falcao'nun yerine dünya yıldızı geliyor! Balotelli ve Hulk derken...

Sözleşmeleri sona erecek olan Nagatomo ve Mariano ile yollarını ayıracak olan Aslan, futbolu bırakması beklenen Selçuk İnan'ı teknik kadroya dahil edecek. Gösterdiği istikrarlı performansla takdir toplayan Donk'a ise ücretinde indirime gitmesi halinde 1 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek.