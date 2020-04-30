30 Nisan 2020, Perşembe

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Galatasaray'da Falcao'nun yerine dünya yıldızı geliyor! Balotelli ve Hulk derken...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sezon başında uzun uğraşlar sonucu Monaco'dan kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcu Radamel Falcao'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağının öne sürülmesinin ardından forvet arayışlarını hızlandıran ve adı Balotelli ve Hulk gibi isimlerle anılan Cimbom'un peşindeki dünya yıldızı golcü ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 10:24
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Galatasaray'da Falcao'nun yerine dünya yıldızı geliyor! Balotelli ve Hulk derken...

Sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışına dahil olan ve ligi zirvede tamamlayarak üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray'da gündem yoğun...

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Galatasaray'da Falcao'nun yerine dünya yıldızı geliyor! Balotelli ve Hulk derken...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arayı transfer çalışmaları için fırsata çevirmek isteyen sarı-kırmızılılar, gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başladı.

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Galatasaray'da Falcao'nun yerine dünya yıldızı geliyor! Balotelli ve Hulk derken...

Şimdiden geleceği düşünmeye başlayan Cimbom, sezonun sona ermesiyle birlikte iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'da Falcao'nun yerine dünya yıldızı geliyor! Balotelli ve Hulk derken...

Sözleşmeleri sona erecek olan Nagatomo ve Mariano ile yollarını ayıracak olan Aslan, futbolu bırakması beklenen Selçuk İnan'ı teknik kadroya dahil edecek. Gösterdiği istikrarlı performansla takdir toplayan Donk'a ise ücretinde indirime gitmesi halinde 1 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek.

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Galatasaray'da Falcao'nun yerine dünya yıldızı geliyor! Balotelli ve Hulk derken...

Transferdeki ana hedefleri takımın yaş ortalamasını düşürmek ve yerli rotasyonunu genişletmek olan Galatasaray, bu doğrultuda da somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

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