30 Nisan 2020, Perşembe
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Galatasaray'da Falcao'nun yerine dünya yıldızı geliyor! Balotelli ve Hulk derken...
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sezon başında uzun uğraşlar sonucu Monaco'dan kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcu Radamel Falcao'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağının öne sürülmesinin ardından forvet arayışlarını hızlandıran ve adı Balotelli ve Hulk gibi isimlerle anılan Cimbom'un peşindeki dünya yıldızı golcü ortaya çıktı. İşte detaylar...
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