Arda Turan için flaş iddia! İşte yeni takımı
Devre arasında Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi gerçekleşmemişti. Sezon sonunda İspanyol ekibi Barcelona ile sözleşmesi bitecek ve boşa çıkacak 33 yaşındaki yıldızın, yeni takımını İspanyol basını duyurdu. İşte detaylar...
Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan için bomba bir gelişme yaşandı. İspanyol 'Sport' gazetesi, devre arasında Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyen 33 yaşındaki oyuncunun, özellikle Fatih Terim'in yoğun ısrarları sonucunda yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı yeniden giyeceğini belirtti.
Corona virüsü sürecinde Turan ve Terim'in yoğun bir telefon trafiği yaşadığının anlatıldığı haberde, Arda'nın mukavelesinin sona erecek olmasından dolayı sarı-kırmızılı kulübün herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek olmasının da bu transferi kolaylaştıracağı ifade edildi.
Arda Turan'ın takımda ağabeylik görevi üstleneceği ve özellikle genç oyuncuların takıma kazandırılmasında önemli rol oynayacağı da dile getirildi.
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