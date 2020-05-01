01 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

Arda Turan için flaş iddia! İşte yeni takımı

Arda Turan için flaş iddia! İşte yeni takımı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

Devre arasında ile sözleşmesini fesheden 'ın 'a transferi gerçekleşmemişti. Sezon sonunda İspanyol ekibi ile sözleşmesi bitecek ve boşa çıkacak 33 yaşındaki yıldızın, yeni takımını İspanyol basını duyurdu. İşte detaylar...

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan için bomba bir gelişme yaşandı. İspanyol 'Sport' gazetesi, devre arasında 'a transferi gerçekleşmeyen 33 yaşındaki oyuncunun, özellikle 'in yoğun ısrarları sonucunda yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı yeniden giyeceğini belirtti.

Corona virüsü sürecinde Turan ve Terim'in yoğun bir telefon trafiği yaşadığının anlatıldığı haberde, Arda'nın mukavelesinin sona erecek olmasından dolayı sarı-kırmızılı kulübün herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek olmasının da bu transferi kolaylaştıracağı ifade edildi.

Arda Turan'ın takımda ağabeylik görevi üstleneceği ve özellikle genç oyuncuların takıma kazandırılmasında önemli rol oynayacağı da dile getirildi.

Arda Turan'dan Fenerbahçe itirafı! haberin devamı

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