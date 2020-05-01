01 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Charles Aranguiz kulübü ile sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! İmzayı attı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 Giriş Tarihi: 01.05.2020

ve 'ın gündeminde olan , kulübü ile 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Şilili orta saha bu imzayla 2023 yılına kadar kendisini Bundesliga ekibine bağlamış oldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sezon sonu sözleşmesi biten Şilili oyuncunun kontratının 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

'a 2015 yılında 'nın Internacional takımından olan Aranguiz, "Burada çok büyük oyuncularla önemli maçlara çıktık, çok fazla tecrübe kazandım. Kulüp ve bütün çalışanları beni her zaman destekledi ve burada değer gördüğümü hissettirdi. Özellikle geçirdiğim sakatlık boyunca bunu çok hissettim. Burada harika zamanlarım oldu ve ben önümüzdeki 3 yıl bu kulüp için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki milli oyuncu, Bayer Leverkusen'da 130 maça çıkarken 12 gol attı.

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