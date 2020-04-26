Falcao'dan flaş ayrılık sözleri!
Galatasaray'ın sezon başında aylarca süren uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağı öne sürülmüştü. Adı Çin ve Katar kulüpleriyle anılan Kolombiyalı yıldız ayrılık iddialarına son noktayı koydu. İşte detaylar...
Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan transfer ettiği yıldız golcü Radamel Falcao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Adı Çin ve Katar kulüpleriyle anılan Kolombiyalı yıldız hakkındaki transfer iddialarına son noktayı koydu. Cimbom'da çok mutlu olduğunu menajerine ileten Kolombiyalı oyuncu, "Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Burada hedeflerim var. Ailem de İstanbul'da olmaktan memnun Çin ve Katar'dan gelen tekliflerle ilgilenmiyorum. Eğer tercihim daha fazla para kazanmak olsaydı Monaco'dan direkt bu ülkelere giderdim" dedi.
Sarı-kırmızılılar ile 2 yıl daha sözleşmesi olan golcü oyuncunun en büyük hedefinin göstereceği performansla Kolombiya Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda yer almak olduğu biliniyor.
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