26 Nisan 2020, Pazar

GALATASARAY

Falcao'dan flaş ayrılık sözleri!

Falcao'dan flaş ayrılık sözleri!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

'ın sezon başında aylarca süren uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı 'nun sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağı öne sürülmüştü. Adı ve kulüpleriyle anılan Kolombiyalı yıldız ayrılık iddialarına son noktayı koydu. İşte detaylar...

'ın sezon başında Monaco'dan ettiği yıldız golcü ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Adı ve kulüpleriyle anılan Kolombiyalı yıldız hakkındaki transfer iddialarına son noktayı koydu. Cimbom'da çok mutlu olduğunu menajerine ileten Kolombiyalı oyuncu, "Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Burada hedeflerim var. Ailem de 'da olmaktan memnun Çin ve Katar'dan gelen tekliflerle ilgilenmiyorum. Eğer tercihim daha fazla para kazanmak olsaydı Monaco'dan direkt bu ülkelere giderdim" dedi.

Sarı-kırmızılılar ile 2 yıl daha sözleşmesi olan golcü oyuncunun en büyük hedefinin göstereceği performansla Kolombiya Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda yer almak olduğu biliniyor.

G.Saray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı haberin devamı

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