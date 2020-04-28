28 Nisan 2020, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Arda Turan'dan Fenerbahçe itirafı!
Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen ve ara transfer döneminde eski takımı Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan tecrübeli futbolcu Arda Turan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Mustafa Cengiz'in veto etmesi nedeniyle sarı-kırmızılı takıma transferi gerçekleşmeyen 33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray, Fatih Terim, Falcao ve Barcelona ile ilgili flaş ifadeler kullanırken, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı itirafta bulundu.
- 1
- 24
- 2
- 24
- 3
- 24
- 4
- 24
- 5
- 24
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...