Arda Turan'dan Fenerbahçe itirafı!

FUTBOLDAN KOPMAK İSTEMİYORUM

İnsan plan yapıyor, kader arkadan kıs kıs gülüyor diye bir laf var. Şu an istediğim tabii oyunun içinde olmak istiyorum ama futbolu bıraktığımdaki halim durumu belirleyecek. Ancak futboldan kopmak istemiyorum. Futbol, beni ben yapan bir şey. Zekam, nefesim, ömrüm yetene kadar oyunun içinde olmak istiyorum.