28 Nisan 2020, Salı

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Arda Turan'dan Fenerbahçe itirafı!

Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen ve ara transfer döneminde eski takımı Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan tecrübeli futbolcu Arda Turan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Mustafa Cengiz'in veto etmesi nedeniyle sarı-kırmızılı takıma transferi gerçekleşmeyen 33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray, Fatih Terim, Falcao ve Barcelona ile ilgili flaş ifadeler kullanırken, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı itirafta bulundu.

Giriş Tarihi: 28.04.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 10:26
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Arda Turan'dan Fenerbahçe itirafı!

Ajansspor'a konuşan Arda Turan'ın açıklamaları şu şekilde:

BOL BOL SPOR YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ

Haliyle evdeyim. Dikkatli olmaya çalışıyoruz. Bol bol spor yapmaya çalışıyoruz. Oğlumla vakit geçiriyoruz, egzersizler yapıyoruz. Saha antrenman yerini tutmaz tabii ama elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Bugünler sağlığımız için, moralimiz için önemli günler.

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Arda Turan'dan Fenerbahçe itirafı!

3-4 SENE DAHA OYNAMAYI PLANLIYORUM

Daha 32 yaşındayım. "Arda Turan bitti" haberleri nereden çıktı bimiyorum. Ancak en az 3-4 sene daha oynamayı planlıyorum. Uzun yıllar sonra ilk kez sezon başı kampı geçireceğim. 3-4 sene daha en üst seviyede oynayabileceğimi herkese göstermek istiyorum. Planım bu yönde. Tabii futbolu bırakınca, işler bitince ailemle oturup birlikte futbol sonrasında ne yapacağım hakkında karar vereceğiz.

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Arda Turan'dan Fenerbahçe itirafı!

FUTBOLDAN KOPMAK İSTEMİYORUM

İnsan plan yapıyor, kader arkadan kıs kıs gülüyor diye bir laf var. Şu an istediğim tabii oyunun içinde olmak istiyorum ama futbolu bıraktığımdaki halim durumu belirleyecek. Ancak futboldan kopmak istemiyorum. Futbol, beni ben yapan bir şey. Zekam, nefesim, ömrüm yetene kadar oyunun içinde olmak istiyorum.

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Arda Turan'dan Fenerbahçe itirafı!

POZİSYON ALMAKTAKİ BİLGİMİ SIMEONE'YE BORÇLUYUM

Simeone beni savunma sisteminde çok etkiledi. Savunmanın bireysel yolla değil takım halinde olduğunu bana gösterdi. Savunma sistemin amacı merkezi kapatmak. Kenar bölgeleri ikinci planda. Tabii bunu defalarca tekrarlatarak bizlere öğretti. Pozisyon almakta iyi olduğumu düşünüyorum ve bu pozisyon almakta iyiliğimi ona borçluyum.

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Arda Turan'dan Fenerbahçe itirafı!

FALCAO İLE HALA GÖRÜŞÜYORUZ

Falcao ile hep görüştük, hala görüşüyoruz. Doğum günüme de geldi. Beraber yemek yedik. Uzun seneler beraber oynadık. İyi işler başardık, kupalar kazandık. İlişkimizi hiç kaybetmedik Futbolculuğu gibi kişilik olarak da iyi biri. Galatasaray'a hizmet etmesine çok seviniyorum.

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