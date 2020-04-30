Muslera devrede! Galatasaray'a Arjantinli genç yıldız

Galatasaray’ın başarılı file bekçisi bir kez daha işbaşında... Daha önce Saracchi’yi takıma kazandıran Muslera bu kez de Uruguay futbolunun dikkat çeken genç ismi Pellistri’yi önerdi. Hemen araştırmalar başladı.

Coronavirüs salgını dünyanın gidişatını değiştirirken futbol takımları da bu değişimden payını aldı. Düşen gelirler bol sıfırlı futbolcu maaşlarının sorgulanmasına ve genç oyuncuların öne çıkmasına neden oldu. Galatasaray'da genç ve gelecek vaat eden oyunculara yönelirken bu konuyla ilgili Uruguay'dan sürpriz bir iddia geldi. Sarı-kırmızılı ekibin başarılı kalecisi Fernando Muslera'nın, Uruguay futbolunun yeni göz bebeği Facundo Pellistri'nin transferi için Fatih Terim'e öneride bulunduğunu bildirildi.

FLAMENGO TEMAS HALİNDE

FM Del Sol Radyo'da yer alan iddiaya göre; Flamengo bir süredir 2001 doğumlu sağ kanat oyuncusu Pellistri için kulübü Penarol'le görüşüyordu. Ancak ocak ayında Saracchi'nin Galatasaray'a transferinde önemli rol oynayan Muslera'nın bu kez de Pellistri için harekete geçtiği ifade edildi. İki yıllığına kiralanan Saracchi'den oldukça memnun kalan Terim'in 18 yaşındaki futbolcunun durumunun araştırılması için transfer komitesine talimat verdiği öğrenildi. Oyuncuyla ilgili temaslara başlandı.



REAL MADRID İLE ANILDI

Kuşkusuz Facunda Pellistri'yi isteyenler Galatasaray ve Flamengo ile sınırlı değil. Daha önce Penarol'dan Fede Valverde'yi transfer eden Real Madrid'in 18 yaşındaki futbolcuyla da ilgilendiği ifade edilmişti. Ayrıca Manchester City ve Atletico da ismi geçen takımlar arasında... Ama Muslera faktörü ile Galatasaray'ın bu transferde öne çıkabileceği yorumları yapılıyor.

Geçen sezon 20 maça çıkan Uruguaylı oyuncu, 1 gol atıp, 2 asist yaptı. Bu sezon ise 5 maçta forma giydi, 1 gol pası verdi (Fotomaç)

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