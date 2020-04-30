Adanalı yarışmacıya selam yolladı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ekranların sevilen yarışma programı Survivor'ı yakından takip ettiği belirtildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ekranların sevilen yarışma programı Survivor'ı yakından takip ettiği belirtildi. Yarışmanın hiçbir bölümünü kaçırmadığı öğrenilen Terim'in; Adanalı Ardahan Uzkanbaş'a da selam gönderdiği ortaya çıktı. Programdaki ada konseyi sırasında Acun Ilıcalı, Ardahan'a, "Sana selam getirdim" diye konuştu.
Ardahan'ın, "Çok sevindim, kim" sorusuna, "Fatih Terim Hocamızla konuştum. 'Toprağıma selam söyle' dedi" ifadelerini kullandı. Uzkanbaş da, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Kalbimdesin hocam.. Seni çok seviyorum" şeklinde konuştu. Öte yandan Arsenal forması giyen Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe ise futbolcu olan Aycan Yanaç'a selam gönderdi.
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