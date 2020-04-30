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GALATASARAY

Adanalı yarışmacıya selam yolladı

Adanalı yarışmacıya selam yolladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

Galatasaray Teknik Direktörü 'in ekranların sevilen yarışma programı Survivor'ı yakından takip ettiği belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü 'in ekranların sevilen yarışma programı Survivor'ı yakından takip ettiği belirtildi. Yarışmanın hiçbir bölümünü kaçırmadığı öğrenilen Terim'in; Adanalı Ardahan Uzkanbaş'a da selam gönderdiği ortaya çıktı. Programdaki ada konseyi sırasında , Ardahan'a, "Sana selam getirdim" diye konuştu.

Ardahan'ın, "Çok sevindim, kim" sorusuna, "Fatih Terim Hocamızla konuştum. 'Toprağıma selam söyle' dedi" ifadelerini kullandı. Uzkanbaş da, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Kalbimdesin hocam.. Seni çok seviyorum" şeklinde konuştu. Öte yandan forması giyen Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe ise futbolcu olan Aycan Yanaç'a selam gönderdi.

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