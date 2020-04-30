Galatasaray'a Rodrigues şoku!

G.Saray’a 3 milyon dolar borcu olan İttihad kulübü, “Böyle bir ödeme yapacak paramız yok” şeklinde mesaj gönderdi.

Garry Rodrigues'in ödemeleri için Suudi Arabistan'ın İttihad kulübünü mahkemeye veren ve kazanan Galatasaray yönetimi 3 milyon dolar bekliyor. Ancak Suudi kulübünün yönetiminin hem coronavirüs krizi, hem de petrol krizi nedeniyle zor durumda olduğu 'konkordato' ilan ederek kulübü kapatmayı ve tüm futbolcularını serbest bırakmayı planladığı iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre; Başta Tony, Romarinho ve Bony olmak üzere tüm oyuncularından kendilerine takım bulmalarını isteyen Suudi kulübünün, Galatasaray yönetimine de "Böyle bir ödeme yapacak gücümüz yok" bilgisini verdiği bildirildi.



F.BAHÇE Mİ ÖDEYECEK?

Ittihad kulübü bu parayı ödeyemezse şu anda Fenerbahçe'de olan Garry Rodrigues'in durumu ise oldukça kafa karıştırıcı bir hal alacak. FIFA henüz ödemeleri tamamlanmadığı için Rodrigues'in Galatasaray'a dönmesine ya da Fenerbahçe'nin yapması gereken ödemeleri sarı-kırmızılı kulübe yapmasına hükmedebilir.

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