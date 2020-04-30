30 Nisan 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'a Rodrigues şoku!

Galatasaray'a Rodrigues şoku!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 Giriş Tarihi: 30.04.2020

G.Saray’a 3 milyon dolar borcu olan İttihad kulübü, “Böyle bir ödeme yapacak paramız yok” şeklinde mesaj gönderdi.

Garry Rodrigues'in ödemeleri için 'ın İttihad kulübünü mahkemeye veren ve kazanan yönetimi 3 milyon dolar bekliyor. Ancak Suudi kulübünün yönetiminin hem coronavirüs krizi, hem de petrol krizi nedeniyle zor durumda olduğu 'konkordato' ilan ederek kulübü kapatmayı ve tüm futbolcularını serbest bırakmayı planladığı iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre; Başta Tony, Romarinho ve Bony olmak üzere tüm oyuncularından kendilerine takım bulmalarını isteyen Suudi kulübünün, Galatasaray yönetimine de "Böyle bir ödeme yapacak gücümüz yok" bilgisini verdiği bildirildi.

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F.BAHÇE Mİ ÖDEYECEK?

Ittihad kulübü bu parayı ödeyemezse şu anda 'de olan 'in durumu ise oldukça kafa karıştırıcı bir hal alacak. henüz ödemeleri tamamlanmadığı için Rodrigues'in Galatasaray'a dönmesine ya da Fenerbahçe'nin yapması gereken ödemeleri sarı-kırmızılı kulübe yapmasına hükmedebilir.

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