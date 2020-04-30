Donk: Lig daha bitmedi

Sezon sonunda Cimbom ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Donk, şimdilik bu konuyu düşünmediğini söyledi.

Sezon sonunda Cimbom ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Donk, şimdilik bu konuyu düşünmediğini söyledi. Hollandalı futbolcu, "Lig daha bitmedi. Benim için birinci öncelik Galatasaray'ın başarısı" diye konuştu.

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