30 Nisan 2020, Perşembe

GALATASARAY

Donk: Lig daha bitmedi

Donk: Lig daha bitmedi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

Sezon sonunda Cimbom ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Donk, şimdilik bu konuyu düşünmediğini söyledi.

Sezon sonunda Cimbom ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Donk, şimdilik bu konuyu düşünmediğini söyledi. Hollandalı futbolcu, "Lig daha bitmedi. Benim için birinci öncelik Galatasaray'ın başarısı" diye konuştu.

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